Австрию за считанные часы замело снегом

Жители северных районов Нидерландов готовятся к эвакуации из-за угрозы наводнения, а в Австрии за считанные часы дороги засыпало толстым слоем снега.

Как сообщает ТСН, из-за шторма "Андреа" в северных районах Нидерландов уже несколько дней идут дожди с ураганным ветром. Выпала почти месячная норма осадков. Сразу же в десятках населенных пунктов власти объявили об угрозе наводнения. Экстренные службы в срочном порядке укрепляют дамбы. Однако спасатели признают, что если погода не улучшится, эти меры вряд ли помогут.

Непогодой вызваны перебои и в воздушном сообщении страны. В международном аэропорту Амстердама отменено более 30 рейсов. С большими задержками ходят поезда, на железнодорожных путях сотни поваленных деревьев.

Последствия этого же циклона "Андреа" устраняются и в Швейцарии. А в Австрии за считанные часы дороги засыпало толстым слоем снега. На трассах сильный гололед. И, как следствие, десятки аварий и огромные пробки.