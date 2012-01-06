В Молдове требуют выслать российского посла

Либеральная партия Молдовы требует высылки российского посла Валерия Кузьмина из Кишинева, считая, что он наносит вред отношениям между двумя государствами, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Лидеры Либеральной партии, входящей в правящий Альянс за евроинтеграцию, 5 января собрали пресс-конференцию, на которой призвали Министерство иностранных дел направить российской стороне письмо с требованием отзыва посла РФ в Молдове.

По мнению молдавских либералов, российский дипломат позволил себе безответственные заявления, возложив вину за инцидент на мосту через Днестр на погибшего гражданина Молдовы. Кроме того представители Либеральной партии считают недопустимым ироничный тон, с которым, по их мнению, делал свое заявление В.Кузьмин.



