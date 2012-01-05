Apple грозит судом китайцам, выпустившим куклу Стива Джобса

Компания Apple грозит судом китайской фирме по производству игрушек In Icons, наладившей выпуск кукол умершего в 2011 году основателя компании Apple Стива Джобса, сообщает The Telegraph

По заявлению Apple, поступившему к китайским производителям, создание игрушек с использованием логотипа компании, а также имени или внешнего подобия Стива Джобса будет уголовным преступлением.

Кукла высотой в 30 см должна поступить в продажу в феврале этого года, однако ее уже можно заказать на интернет-аукционе eBay. Аукцион предлагает ее приобрести за 135 долларов, тогда как розничная цена куклы должна составить 99 долларов, отмечает «Газета.ру».

На куклу надеты традиционные для Джобса голубые джинсы, черная водолазка и кроссовки.