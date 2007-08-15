Лукашенко отказывается от российского рубля в пользу доллара

Национальный банк Белоруссии намерен сделать доллар США ориентиром для своей валюты вместо российского рубля. Это предусмотрено проектом основных направлений денежно-кредитной политики на 2008 год. Наряду с этим с будущего года Национальный банк Белоруссии отказывается от использования в качестве монитарного ориентира активной рублевой денежной массы.

Подобные действия белорусских властей делают невозможным создание единой российско-белорусской валюты, - так считает президент банка "Российская финансовая корпорация", бывший министр экономики России Андрей Нечаев. По его словам, действия Минска носят политический характер. Ничего необычного не видит руководитель консалтинговой группы "Банки. Финансы. Инвестиции." Александр Хандруев в желании привязать белорусский рубль к американскому доллару.

Напомним, что изначально введение единой российско-белорусской валюты планировалось 1 января 2005 года, затем срок был перенесён на 1 января 2006 года, и в последний раз введение единого рубля было отложено до 1 января 2008 года.

Эхо Москвы