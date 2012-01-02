Евро отмечает 10-летие

Десять лет тому назад, 1 января 2002 года, в двенадцати странах Евросоюза в обращение было введено евро. Историю единой европейской валюты принято считать успехом. Правда, не все страны выиграли от перехода на евро.

Как сообщает Deutsche Welle, в середине декабря 2001 года жители 12 стран Евросоюза впервые держали в руках евро. Каждый получил так называемый "начальный набор", чтобы ознакомиться с монетами, которые с первого января 2002 года должны были стать официальной наличностью еврозоны.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне был учрежден еще раньше, в 1998 году. Его создали по образцу Немецкого федерального банка – это было особенно важно для немцев. Единственной и главной задачей ЕЦБ было обеспечивать стабильность евро. Если принять во внимание уровень инфляции и курс евро по отношению к другим мировым валютам, то можно действительно с уверенностью говорить об успешном введении евро. Ведь до сих пор ЕЦБ удавалось сохранять ценовую стабильность евро, невзирая на все кризисы.

4 января 1999 года, когда евро стали использовать для безналичных расчетов наряду с национальными валютами стран еврозоны, его курс составлял 1 доллар и 18 американских центов. Однако впоследствии политикам и экономистам пришлось понервничать, когда курс евро стал стремительно падать. В октябре 2000 года он достиг рекордно низкой отметки – за один евро давали всего 82 американских цента.

"Проблема заключается в Греции, ей было не место в экономическом и валютном союзе", - сказал Тео ВАЙГЕЛЬ, который в 90-х, будучи министром финансов ФРГ, принимал участие в переговорах о введении евро. "То, что мы имеем в настоящее время - это финансовые проблемы в некоторых странах, которые обусловил самый сильный за последние 80 лет кризис, а также ошибки самих стран. Но это не проблема валюты", - убежден Т.ВАЙГЕЛЬ. По его убеждению, еврокризиса нет. Хотя многие страны еврозоны имеют огромные долги, евро прекрасно доказал свою состоятельность в качестве денежной единицы.