В 2012 году в «Большой двадцатке» будет председательствовать Мексика

В 2012 году в группе стран «Большой двадцатки» (G20) будет председательствовать Мексика, передает РИА «Новости».

Саммит организации в июне 2012 года пройдет в мексиканском курортном городе Лос Кабос.

Как заявил Президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН, основными темами, которые намерена обсуждать страна в 2012 году в ранге страны-председателя G20, будут преодоление глобальных и региональных экономических дисбалансов, реформирование международной валютно-финансовой системы и стимулирование экономического роста.

Решение об организации международного форума "Группа двадцати" было принято в 1999 году. Главной предпосылкой создания G20 стал мировой финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации. Членами "двадцатки" являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония и Европейский Союз. К постоянным участникам встреч "двадцатки" относятся МВФ, Европейский центральный банк и Всемирный банк.