Медведев дома будет смотреть в полночь телеобращение Президента

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретит Новый год, как обычно, в кругу семьи.

"Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретит Новый год с семьей дома", - сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь главы государства Наталья ТИМАКОВА.

"Новый год - это прекрасный праздник. Я собираюсь, конечно, провести его с семьей. Как это и принято практически в любой российской семье", - говорил ранее сам президент.

Как отмечается в сообщении, у Дмитрия и Светланы МЕДВЕДЕВЫХ уже совсем взрослый 16-летний сын Илья, которому глава государства собирается уделить в праздники максимум внимания. Д.МЕДВЕДЕВ сетовал, что за делами времени на общение с сыном практически не остается.

Д.МЕДВЕДЕВ, как и все россияне, также посмотрит по телевизору традиционное новогоднее обращение президента. "Испытываю порой сложные чувства: вспоминаю, как записывал и слежу за тем, как это получилось на экране", - рассказывал Президент России о своих эмоциях в этот момент.

Сегодня в полночь Д.МЕДВЕДЕВ в четвертый и последний раз обратится к россиянам с новогодней речью. Заняв главный государственный пост в мае 2008 года, Д.МЕДВЕДЕВ покинет его в мае 2012-го, после инаугурации нового президента, выборы которого назначены на 4 марта.