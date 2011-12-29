Президент Приднестровья попросил прощения у граждан

Возглавлявший непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) с момента ее основания, на протяжении 20 лет, Игорь Смирнов попросил прощения у жителей Приднестровья перед своим уходом с занимаемой должности президента, сообщает РосБизнесКонсалтинг.



И.Смирнов отметил, что "ПМР была создана в 1992 г. мирными советскими людьми". Он отметил, что жители Приднестровья "победили и создали государство, выстояли, несмотря на войну, блокады, не потеряв ни страну, ни себя, ни веру... При этом были созданы с нуля финансовая система, армия, силовые структуры, государственные институты, образование, здравоохранение, пришлось поднимать промышленность, строить пенсионную систему. Все это мы с вами сделали за 20 лет, при жизни всего одного поколения...".



И.Смирнов отметил, что вместе с уходящим в историю 2011 годом уходит и целая эпоха жизни приднестровского народа.



И.Смирнов, который баллотировался на пятый срок подряд, потерпел поражение на президентских выборах 11 декабря, не выйдя даже во второй тур. Победу на выборах президента ПМР одержал бывший председатель парламента Евгений Шевчук, который стал, таким образом, вторым президентом Приднестровья. Его инаугурация состоится 30 декабря.