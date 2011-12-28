У Президента Аргентины обнаружили рак

Папиллярный рак щитовидной железы обнаружен у Президента Аргентины Кристины Фернандес де КИРШНЕР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Альфредо СКОЧИМАРРО.

Как сообщате РИА «Новости», по его словам, Президент будет прооперирована 4 января в больнице Austral в Буэнос-Айресе "в связи с папиллярной карциномой правой доли щитовидки". Предполагается, что она будет госпитализирована в течение трех суток. До 24 января К. де КИРШНЕР намерена взять больничный. В это время, согласно статье номер 88 национальной Конституции, ее будет замещать вице-президент Амадо БУДУ.

Пресс-секретарь добавил, что после обнаружения рака у Президента Аргентины "были проведены соответствующие дополнительные исследования, которые показали отсутствие метастаз". Он также уточнил, что "врачи сделали вывод, что опухоль локальна и находится непосредственно в железе".

Папиллярная карцинома щитовидной железы является наиболее распространенной и наименее опасной формой рака, чаще всего распространена среди женщин и молодежи (около 60-70% случаев). При выявлении этой разновидности рака на ранней стадии прогноз, как правило, благоприятный.

К. де КИРШНЕР была переизбрана на второй срок на всеобщих президентских выборах в Аргентине 23 октября 2011 года, набрав 54,11% голосов. Ее инаугурация состоялась 10 декабря. К. де КИРШНЕР является главой Аргентины с 10 декабря 2007 года, когда она сменила на этом посту своего ныне покойного мужа Нестора Киршнера. Она неоднократно заявляла, что цель ее политического курса - "найти золотую середину между социализмом и капитализмом". К. де КИРШНЕР входит в десятку наиболее влиятельных женщин-политических лидеров мира.

В последнее время рак был обнаружен у президентов Бразилии (нынешнего и предыдущего), Парагвая, Венесуэлы.