Суд запретил проверять заключенных на девственность

Суд в Каире запретил проверки на девственность женщин-заключенных, которые находятся в военных тюрьмах. "Суд постановляет, что процедуры проверки на девственность в военных тюрьмах должны быть прекращены", – заявил глава Каирского административного суда, слова которого приводит Reuters.



Решение было принято после обращения участницы акции протеста Самиры Ибрагим. Она обвинила египетских военных в том, что они заставили ее пройти такую проверку после того, как она была задержана в марте на акции протеста на площади Тахрир.



Участники акций протеста требовали, чтобы власти уголовно наказали всех ответственных за проведение подобных проверок. Правозащитники говорят, что египетские военные широко используют подобную практику по сути в качестве наказания.



Ранее правящий в Египте после свержения Хосни Мубарака военный совет объявил о начале расследования утверждений о том, что во время подавления массовых волнений в марте этого года солдаты якобы устраивали проверки на девственность задержанных женщин. Один из египетских генералов признал факт проведения проверок, но сказал, что они проводились для того, чтобы женщины позднее не заявляли, что их изнасиловали военные.



Правозащитники утверждают, что проверки являются формой насилия, а объяснения генерала с точки зрения закона просто абсурдны.