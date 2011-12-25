Украина и Турция должны объединить Восток и Запад

Украина и Турция должны выступить вместе с исторической миссией ради объединения Востока и Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО вчера на открытии ІV заседания руководителей заграничных дипломатических учреждений Турецкой Республики в Анкаре, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

«Пришло время Украине и Турции выступить вместе с исторической миссией ради объединения Востока и Запада и формирования современной европейской истории», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что геополитическое положение двух стран указывает на их фундаментальное значение с точки зрения налаживания региональной безопасности.

Также К.ГРИЩЕНКО со своим турецким коллегой Ахметом ДАВУТОГЛУ отметили существенное углубление украинско-турецких отношений в течение последнего времени и большой потенциал для последующего развития стратегического партнерства. Они также отметили атмосферу доверия, конструктивизма и взаимной поддержки, которая сложилась между двумя странами и является крепким фундаментом для взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате.

По данным МИД, К.ГРИЩЕНКО принял участие в этом мероприятии, которое является главной встречей турецких дипломатов высшего ранга, в качестве почетного гостя по приглашению министра иностранных дел Турции А.ДАВУТОГЛУ. На мероприятии присутствовали около 200 турецких послов и представителей этой страны в международных организациях.