В школах Германии вводят преподавание ислама

В государственных школах Германии вводится преподавание ислама для мусульман. На данный момент речь идет о введении нового предмета в школах, расположенных в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на портал domradio.de.

В Северном Рейне - Вестфалии ислам станет обязательным предметом наравне с немецким языком или математикой и будет введен в программу в следующем году.

В школах Нижней Саксонии преподавание ислама введут в 2014 году.

Предполагается, что впоследствии другие федеральные земли присоединятся к этому проекту.

По оценкам Министерства образования, в ближайшие годы ФРГ потребуется около 2 тыс. преподавателей для обучения примерно 700 тыс. детей из мусульманских семей, проживающих в стране.

В политической среде отношение к нововведению далеко не однозначное. Ряд политиков и экспертов полагают, что введение ислама позволит быстрее и лучше интегрировать детей мусульман в немецкое общество, другие же против подобных изменений школьной программы.



