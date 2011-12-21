Грузия отправит в Афганистан еще 750 военных
00:47, 21 декабря 2011Мир
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Парламент дал согласие
Парламент Грузии во вторник одобрил отправку в Афганистан дополнительных военных подразделений.
После прибытия в Афганистан армейского батальона из Грузии, эта страна станет самым крупным участником операции в Афганистане - среди государств, не являющихся членами НАТО,
Депутаты проголосовали большинством в 103 голоса, против был один депутат.
Батальон численностью 750 военнослужащих присоединится к 900 грузинским солдатам, уже находящимся в Афганистане.
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