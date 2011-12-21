Грузия отправит в Афганистан еще 750 военных

00:47, 21 декабря 2011
Мир
1350 0

Парламент дал согласие

Парламент Грузии во вторник одобрил отправку в Афганистан дополнительных военных подразделений.

После прибытия в Афганистан армейского батальона из Грузии, эта страна станет самым крупным участником операции в Афганистане - среди государств, не являющихся членами НАТО,

Депутаты проголосовали большинством в 103 голоса, против был один депутат.

Батальон численностью 750 военнослужащих присоединится к 900 грузинским солдатам, уже находящимся в Афганистане.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter