Грузия отправит в Афганистан еще 750 военных

Парламент Грузии во вторник одобрил отправку в Афганистан дополнительных военных подразделений.



После прибытия в Афганистан армейского батальона из Грузии, эта страна станет самым крупным участником операции в Афганистане - среди государств, не являющихся членами НАТО,



Депутаты проголосовали большинством в 103 голоса, против был один депутат.



Батальон численностью 750 военнослужащих присоединится к 900 грузинским солдатам, уже находящимся в Афганистане.