Тропический шторм на Филиппинах убил более 140 человек
11:31, 17 декабря 2011Мир
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Еще больше отни пропали без вести
Тропический шторм "Уоши" привел к гибели 143 человек на Филиппинах, еще более 100 жителей объявлены пропавшими без вести.
Как сообщает Лента.ру, удар стихии пришелся на южную часть архипелага.
Действие "Уоши" на Филиппинах должно закончиться к вечеру воскресенья, 18 декабря. Это уже 19-й по счету тропический шторм, зарегистрированный на территории островного государства в уходящем году.
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