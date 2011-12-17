Тропический шторм на Филиппинах убил более 140 человек

Тропический шторм "Уоши" привел к гибели 143 человек на Филиппинах, еще более 100 жителей объявлены пропавшими без вести.

Как сообщает Лента.ру, удар стихии пришелся на южную часть архипелага.

Действие "Уоши" на Филиппинах должно закончиться к вечеру воскресенья, 18 декабря. Это уже 19-й по счету тропический шторм, зарегистрированный на территории островного государства в уходящем году.