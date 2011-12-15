Польша обещает больше не ловить белорусских диссидентов

Польская власть планирует изменить правила сотрудничества с международной организацией Интерпол для исключения возможности арестов диссидентов в Польше.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского Министерства внутренних дел, заметив, что изменения инициировал руководитель министерства Яцек ЦИХОЦКИЙ после задержания на этой неделе на варшавском аэродроме белорусского оппозиционера Алеся МИХАЛЕВИЧА.

Согласно сообщению, Я.ЦИХОЦКИЙ, который уже обсудил предлагаемые им изменения с представителями польского МИД и полицией, в ближайшее время планирует провести консультации по этому вопросу с генеральным прокурором Анджеем ШЕРЕМЕТОМ.

"Тесное сотрудничество прокуратуры и министерства должно гарантировать, что в будущем не будут иметь места задержания диссидентов", - отметила пресс-служба.

МВД напоминает, что международная полицейская организация Интерпол помогает бороться с преступностью в 190 странах.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 декабря, работники польской пограничной службы во время контроля документов задержали А.МИХАЛЕВИЧА из-за того, что его данные были внесены в базу разыскиваемых людей Интерпола.

Польская прокуратура, которая получила информацию о задержании от пограничников, приказала немедленно освободить оппозиционера, объяснив это решение тем, что белорусская власть официально не выступала с заявкой на его арест.

По данным польских СМИ, МИД Польши, представитель которого специально приехал на аэродром, чтобы держать дело А.МИХАЛЕВИЧА под контролем, после его освобождения приобрел оппозиционеру билет на самолет, которым тот улетел в Лондон.

Справка УНИАН. В августе этого года в Польше вспыхнул скандал, когда оказалось, что польская прокуратура в рамках правовой помощи с Беларусью, предоставила данные о банковских счетах одного из белорусских оппозиционеров Алеся БЕЛЯЦКОГО.

Белорусская власть использовала эти данные в деле против него, и в конце ноября белорусский суд за сокрытие доходов приговорил его к 4,5 года лишения свободы.