Экс-президенту Франции суд дал два года условно

Бывшего французского президента Жака Ширака признали виновным в разворовывании общественных средств и злоупотреблении доверием.

Его осудили на два года условно за создание фиктивных рабочих мест для членов своей партии во время, когда он был мэром Парижа. Об этом сообщает ВВС.

Господин Ширак, который 12 лет был президентом, – до 2007 года, стал первым осужденным лидером Франции после коллаборациониста, маршала Филиппа Петена, который возглавлял страну в 1945 году.

Господин Ширак не присутствовал на судебном заседании, поскольку, как он говорит, страдает от потери памяти.