19 декабря членом Шенгенской зоны станет еще одна страна

Лихтенштейн станет 26-й страной - членом Шенгенской зоны с 19 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел Евросоюза.

С 19 декабря будет снят пограничный контроль на наземных границах с этой страной.

Ранее Совет ЕС пришел к заключению, что Лихтенштейн выполнил все необходимые условия для присоединения к Шенгенской зоне.

Таким образом, с 19 декабря Шенгенская зона будет включать в себя все страны - члены ЕС (кроме Болгарии, Румынии, Кипра, Ирландии и Великобритании), а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Шенгенская зона была создана 14 июня 1985 года, когда 5 стран - членов Евросоюза – Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерланды – подписали Шенгенское соглашение, предусматривающее свободное передвижение в пределах стран, которые вошли в Шенгенской зону.