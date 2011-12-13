Канада вышла из Киотского протокола о борьбе с глобальным потеплением.

Как сообщает радио «Свобода», об этом заявил в понедельник канадский министр по защите окружающей среды Питер КЕНТ.

Торонто не одобрил внесенные в документ новые обязательства промышленно развитых стран по сокращению выброса в атмосферу углекислого газа.

Аналитики считают, что консервативное правительство Стивена ХАРПЕРА не хочет нанести ущерб процветающей нефтедобыче в так называемых "нефтяных песках".

Канада стала первой страной, которая воспользовалась своим правом отказаться участвовать в Киотском протоколе.