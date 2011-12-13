Канада вышла из Киотского протокола
08:39, 13 декабря 2011Мир
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Торонто не одобрил новые обязательства
Канада вышла из Киотского протокола о борьбе с глобальным потеплением.
Как сообщает радио «Свобода», об этом заявил в понедельник канадский министр по защите окружающей среды Питер КЕНТ.
Торонто не одобрил внесенные в документ новые обязательства промышленно развитых стран по сокращению выброса в атмосферу углекислого газа.
Аналитики считают, что консервативное правительство Стивена ХАРПЕРА не хочет нанести ущерб процветающей нефтедобыче в так называемых "нефтяных песках".
Канада стала первой страной, которая воспользовалась своим правом отказаться участвовать в Киотском протоколе.
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