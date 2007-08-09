Грузия будет требовать срочного заседания Совета Безопасности ООН

Официальный Тбилиси настаивает на международном расследовании инцидента, который произошел в понедельник в Горийском районе страны. Напомним - тогда самолет СУ-24 сбросил бомбу близ села, которое граничит с Южной Осетией.

Минобороны Грузии заявляет, что самолет принадлежит России. И в доказательство приводит остатки антирадарной ракеты российского производства типа "Радуга" КН-58. Кремль отвергает обвинение в нарушении воздушной границы и заверяет, что самолет принадлежал Грузии. Этой же версии придерживается и власть Южной Осетии. Руководители непризнанной республики заявляют: самолет был грузинским, а летают на нем наемники, в частности - из Украины. Поэтому, Грузия вынуждена обратиться к международным рефери.

5 канал