На выборах в Приднестровье лидирует экс-спикер парламента

В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республике предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения ШЕВЧУКА заявил о его победе в первом туре выборов президента.

Как передает Радио «Свобода», обработаны 95% бюллетеней, Е.ШЕВЧУК набирает более 39% голосов избирателей.

Вслед за ним, набрав около 28%, идет нынешний спикер Верховного совета Анатолий КАМИНСКИЙ.

Действующий президент самопровозглашённой республики Игорь СМИРНОВ набрал 25,5% голосов избирателей.

Выборы в Приднестровье прошли в воскресенье. В голосовании приняли участие более 56% избирателей при пороге явки в 50%.

Если новый глава государства не будет избран в первом туре, состоится повторное голосование, которое пройдет не позднее чем в двухнедельный срок со дня установления результатов первого тура. При проведении второго тура голосования выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие более 25% избирателей, внесенных в списки. Победитель определяется простым большинством, сообщает РИА «Новости».