Тэтчер отказалась от почестей на своих похоронах

Экс-премьер-министр Великобритании, баронесса Маргарет Тэтчер отказалась от ряда почестей на своих похоронах, включая публичное прощание и пролет военных самолетов над Лондоном в честь одержанной при ней победы в Фолклендской войне, сообщают британские СМИ.

Подробности прощальной церемонии с еще живой "железной леди" просочились в британские газеты накануне обсуждения и утверждения плана государственных похорон самой известной женщины мировой политики ХХ века. Соответствующее обсуждение пройдет под председательством главы аппарата британского кабинета Фрэнсиса Мода с участием бывших советников Тэтчер и советника королевского двора, который принимал участие в организации похорон принцессы Дианы и королевы-матери Елизаветы.

Сообщается, что планы были одобрены и утверждены самой Тэтчер. В частности, она попросила, чтобы гроб с ее телом, который, по традиции, будет выставлен в старинном Вестминстерском зале британского парламента, не был открыт для публичного прощания. Проститься с баронессой, которая имеет пожизненный титул члена Палаты лордов, смогут прийти только парламентарии и узкий круг других приглашенных.

Траурная служба, как ожидается, пройдет в кафедральном соборе Святого Павла. Там же в 1965 году прощались с другим легендарным премьером ХХ века - сэром Уинстоном Черчиллем.

Несмотря на одержанную в годы ее премьерства победу в Фолклендской войне, Тэтчер отказалась от планов организации пролета военной авиации над Лондоном в знак признания ее роли в военных успехах Британии.

"Железная леди" также изъявила желание быть погребенной на кладбище Королевского военного госпиталя в Челси, рядом с могилой своего мужа Дэниса, скончавшегося в 2003 году.

В настоящее время 86-летняя Тэтчер проживает в особняке неподалеку, в районе Белгравия. Все ухудшающееся здоровье уже практически не позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.