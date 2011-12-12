Американцы добрались до ПЗРК Каддафи

В Ливии с сентября этого года были утилизированы около 5 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). В их поиске и обезвреживании приняли участие американские эксперты. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Эндрю Шапиро, находящийся с визитом в Триполи.

По словам Шапиро, тысячи подобных комплексов были уничтожены авиацией НАТО в ходе кампании по обеспечению бесполетной зоны над Ливией.



Всего режим Муамара Каддафи хранил в Ливии около 20 тысяч ПЗРК.

Соединенные Штаты серьезно обеспокоены тем, что часть этого мобильного и эффективного оружия может попасть в руки экстремистов, сообщает Радио Свобода. Шапиро, в частности, заявил о серьезной озабоченности угрозой применения ПЗРК против мирного населения, в частности, против самолетов гражданской авиации. По его словам, на проведение необходимых операций по утилизации этого вида оружия США потратили уже шесть миллионов долларов.