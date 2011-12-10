Участники митинга в Москве требуют отменить результаты выборов

Участники митинга в Москве приняли резолюции, где требуют от властей отмены результатов фальсифицированных выборов в Госдуму России, прошедших 4 декабря.

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ с места событий.

«Участники митинга требуют немедленного освобождения всех политзаключенных, отмены итогов фальсифицированных выборов, отставки главы ЦИК России Владимира ЧУРОВА и расследование его деятельности, расследование всех фактов нарушений и фальсификаций, наказания виновных, регистрации оппозиционных партий, принятия демократического законодательства о партиях и выборах, проведения новых открытых и честных выборов», - говорится в резолюции, зачитанной со сцены

На данный момент митинг на Болотной площади подходит к концу и народ начинает расходиться.

Во время акции было заявлено, что следующий митинг пройдет 17 декабря на Пушкинской площади, а также 24 декабря снова на Болотной площади.

Участники акции скандирует «Мы придем еще!». Звучит песня Виктора Цоя «Хотим перемен».

Организаторы митинга заявляют, что в нем приняли участие около 150 тыс. человек. Полиция заявляет, что их количество не превышало 20 тыс.

По сообщениям российский СМИ митинги как разрешенные так и несанкционированные прошли в десятках российских городов. В частности, в Барнауле, Новосибирске, Твери, Волгограде, Петрозаводске, Краснодаре, Уфе, Пскове, Перми, Калининграде Петербурге, Томске, Кургане, Туле, Чебоксарах, Брянске, Ульяновске, Казани, Челябинске, Воронеже, Омске, Нижневартовске, Пензе, Архангельске, Владивостоке, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и многих других городах.

Количество участников колебалось от нескольких десятков до тысяч человек. В некоторых города участники несанкционированных акций были задержаны.