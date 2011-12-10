Сегодня можно полюбоваться полным лунным затмением

Полное лунное затмение - второе и последнее в 2011 году - началось в субботу в 13.33 по киевскому веремени, когда Луна коснулась полутени Земли.

Как передает РИА «Новости», затмение от начала и до конца могут увидеть жители Азии, Австралии, северо-западных регионов Северной Америки. В европейской части затмение будет видно после заката, когда уже начнется его полная фаза.

Полной фазы, когда земная тень целиком закроет лунный диск, затмение достигнет в 16.06. Полная фаза продлится 51 минуту. Полностью Луна выйдет из земной полутени в 19.30.

С момента входа в полутень Луна постепенно начинает "заливаться кровью", краснеть. Это явление связано с тем, что солнечные лучи, проходя через слои земной атмосферы, преломляются, как сквозь призму. Большая часть коротковолнового голубого и синего излучения поглощается, а длинные красные и оранжевые проходят - они-то и окрашивают Луну в багрово-красный цвет. Вместе с тем на диске Луны можно заметить и бирюзовый оттенок.

Оттенок, в который окрашивается земной спутник, может сильно меняться год от года - это зависит от количества пыли в стратосфере. Если в атмосфере много пыли, например, от извержений вулканов, Луна становится темнее.