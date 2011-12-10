В Москве началось шествие несогласных с результатами выборов в Госдуму от площади Революции к Болотной площади, где санкционирован московскими властями 30-тысячный митинг оппозиции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в данный момент несколько тысяч человек совершают шествие без лозунгов, плакатов и партийной символики, однако многие люди в знак несогласия прицепили к своей одежде белые ленты, многие свистят в знак несогласия.

На одежде некоторых участников прикреплены значки с цифрой «31», которая символизирует 31 статью российской Конституции, гарантирующую свободу собраний.

Колонну несогласных с результатами выборов возглавляет российский оппозиционер Борис НЕМЦОВ.

Маршрут, согласованный с российской милицией, полностью оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, прямо на проезжей части установлено временное металлическое ограждение.

На площади Революции также сконцентрированы значительные силы ОМОНа и находится несколько десятков специальных автомобилей.

На данный момент шествие совершается беспрепятственно, никого не задерживают.