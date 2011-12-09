Евросоюз назвал дату присоединения Хорватии

Лидеры 27 стран Евросоюза, проводящие двухдневный саммит в Брюсселе, формально одобрили принятие Хорватии в члены Евросоюза с 1 июля 2013 года, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Совета ЕС.

"Саммит одобрил членство Хорватии в ЕС", - сказал собеседник агентства.

Ранее членство Хорватии в ЕС утвердили Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.

Договор о вступлении Хорватии в ЕС будет подписан сегодня в Брюсселе в рамках саммита ЕС. Для его вступления в силу документ должны ратифицировать все 27 стран ЕС.

Хорватия из всех стран балканского региона наиболее продвинулась по пути евроинтеграции, проект договора о вступлении в ЕС Загреб получил 17 сентября.

Переговоры о присоединении Хорватии к ЕС длились шесть лет. Любому государству-кандидату в члены сообщества необходимо провести с сообществом переговоры по 35-ти так называемым "главам"переговорного досье.

Целью этого процесса является приведение в соответствие с нормами ЕС всех сфер жизни в присоединяющейся стране, включая проведение надлежащих реформ.