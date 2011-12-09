Польский эксперт: потенциал Путина ослабевает, но...

Массовые протесты против фальсификации выборов в Госдуму РФ, скорее всего, не помешают главе правительства России Владимиру ПУТИНУ победить на президентских выборах в марте 2012 года.

Такое мнение выразила аналитик польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Ядвига РОГОЖА в комментарии, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Перед выборами дошло до беспрецедентной мобилизации антиправительственной среды - как политической, так и общественной. Это показывает эволюцию, которую преодолело за последние годы российское общество. Действующая до сих пор модель власти, которая была построена на восприятии доминирования путинской элиты, кажется, уже себя исчерпывает", - отметила аналитик.

Как считает Я.РОГОЖА, правящая российская элита, которая традиционно остро реагировала на любые попытки нарушить ее монополию на власть, вряд ли изменит свою позицию в результате общественных протестов и не пойдет на определенные уступки.

"Выигрыш на выборах Владимира ПУТИНА кажется очевидным, однако его политический мандат выразительно ослабевает. В обществе растет потенциал недовольства, направленный в первую очередь против ПУТИНА (и в меньшей мерк против "Единой России" или МЕДВЕДЕВА), поэтому президентские выборы могут повторить сценарий парламентских", - отметила Я.РОГОЖА.

По ее словам, российская власть будет делать все, чтобы В.ПУТИН получил на выборах самый высокий результат, а оппозиция будет заявлять о фальсификациях.