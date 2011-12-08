Россия заблокировала резолюцию о свободах в Интернете

В Литве на сессии министров стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не удалось принять "Декларацию о фундаментальных свободах в цифровой век". Её заблокировали Россия и ряд других стран.

Как сообщает Радио Свобода, проект декларации о свободе в киберпространстве поддержало большинство из 56 стран-членов ОБСЕ. Но принятие документа натолкнулось на сопротивление группы государств, считающих Интернет опасным для своего политического устройства. Консенсус найден не был, однако это стало поводом для дебатов об основных свободах.



Участвовавшая в работе сессии госсекретарь США Хилари Клинтон заявила: "Права, которыми люди пользуются в Интернете, заслуживают защиты не в меньшей мере, чем права человека в реальном пространстве". Она также жестко раскритиковала парламентские выборы в России, которые назвала "ни свободными, ни справедливыми". Представители миссии наблюдателей ОБСЕ сообщили о распространенных нарушениях во время российских выборов.



Глава МИД России Сергей Лавров в ответ обвинил ОБСЕ в «навязывании двойных стандартов» и покинул Литву, проигнорировав заключительное заседание сессии.

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Сегодня же иранские пользователи Интернета сообщают, что власти блокировали доступ к так называемому виртуальному посольству США в Иране - проекту, запущенному в сети днем ранее.

По словам пользователей, на все запросы они получают ответ "доступ невозможен".



Сайт посольства, созданный по инициативе Вашингтоне, работает на двух языках – английском и фарси. Комментируя идею, в американском руководстве подчеркнули, что рассчитывают таким образом установить контакты с простыми иранцами – в отсутствие дипломатических связей между Ираном и Соединенными Штатами.



Посольство США в Тегеране было закрыто после исламской революции в Иране и захвата радикальными исламистами в заложники десятков американских граждан в ноябре 1979 года.