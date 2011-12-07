Евросоюзу не понравилось, как прошли выборы в России

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями на состоявшихся в России парламентских выборах.

Как передает радио «Свобода», в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин ЭШТОН говорится, что попытки фальсификации итогов выборов и давление со стороны властей на независимых наблюдателей «вызывают серьезное беспокойство».

Ранее с критикой российских властей в связи с нарушениями на выборах выступила госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, возглавлявший список кандидатов партии «Единая Россия», которая объявлена победителем на выборах, однако, расценил критику из-за рубежа как попытку повлиять на формирование политической системы России.