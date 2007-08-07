Дания выводит свои войска из Ирака

Датский батальон, который находился в составе коалиционных сил в Ираке, покидает эту страну. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на пресс-секретаря оперативного командования датской армии Ханса ВЕДХОЛЬМА.

Численность датского контингента, который находился в Ираке в 2003 года, составляла 450 человек. За время пребывания в Ираке погибли восемь датских военнослужащих.

По данным пресс-секретаря, некоторые солдаты уже вернулись на родину, другие пока находятся на территории Кувейта.

В то же время, как сообщает Радио «Свобода», в Багдаде введены ограничения на передвижение автотранспорта - во избежание возможных терактов.

Иракские силы безопасности усилили контроль за дорогами, ведущими в предместье аль-Казимия, где находится шиитская святыня, куда по случаю праздника направляются паломники.