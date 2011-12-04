Половина россиян проголосовала на выборах

Более половины россиян приняли участие в выборах в Госдуму РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Леонид ИВЛЕВ.

«В настоящие время по состоянию на 18:00 проголосовало 50,4% избирателей от включенных в список», - сказал Л.ИВЛИЕВ.

Он отметил, что это средняя цифра по стране.

По его словам, итоговая явка по состоянию на 20:00 будет отображена в протоколе голосования.