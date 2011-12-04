Половина россиян проголосовала на выборах
17:27, 04 декабря 2011Мир
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Итоговая явка будет в протоколе
Более половины россиян приняли участие в выборах в Госдуму РФ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Леонид ИВЛЕВ.
«В настоящие время по состоянию на 18:00 проголосовало 50,4% избирателей от включенных в список», - сказал Л.ИВЛИЕВ.
Он отметил, что это средняя цифра по стране.
По его словам, итоговая явка по состоянию на 20:00 будет отображена в протоколе голосования.
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