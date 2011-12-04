В Москве задержали трех фотокоров - проверяли снятые материалы

Московская полиция задержала сегодня на избирательном участке в районе ВДНХ двоих фотокорреспондентов - РИА «Новости» и «Ассошиэйтед Пресс», а также телеоператора Би-Би-Си.

Как передает РИА «Новости», после проверки отснятых материалов журналистов отпустили, принеся извинения.

По словам одного из задержанных - специального фотокорреспондента РИА «Новости» Александра УТКИНА, журналисты вели съемку на участке, когда сотрудники полиции сказали, что есть подозрения, что в кадр попали личные данные избирателей.

"Нас попросили пройти в автомобиль и проехать в участок. Там переписали все наши данные, просмотрели фотографии и видео, проверили паспорта", - сказал А.УТКИН.

Проверка никаких нарушений не выявила, после чего перед журналистами извинились и отпустили, предложив доставить на том же полицейском автомобиле к избирательному участку.