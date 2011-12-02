Владельцы Reuters сменили директора

Причина - огромные убытки

С 1 января 2012 года исполнительный генеральный директор информационного агентства Reuters Том Глосер уходит в отставку, сообщает само агентство. Причиной отставки стало падение цены акций Reuters в последние месяцы. Глосера заменит 52-летний управляющий директор Джеймс Смит. 55% акций агентства принадлежит семье Томсон, чьи убытки, связанные с Reuters, по некоторым данным составили пять млрд долларов, уточняет Би-би-си.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter