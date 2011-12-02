Владельцы Reuters сменили директора
07:03, 02 декабря 2011Мир
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Причина - огромные убытки
С 1 января 2012 года исполнительный генеральный директор информационного агентства Reuters Том Глосер уходит в отставку, сообщает само агентство.
Причиной отставки стало падение цены акций Reuters в последние месяцы.
Глосера заменит 52-летний управляющий директор Джеймс Смит.
55% акций агентства принадлежит семье Томсон, чьи убытки, связанные с Reuters, по некоторым данным составили пять млрд долларов, уточняет Би-би-си.
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