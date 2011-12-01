ВМФ России планирует совместные учения с НАТО

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в новом учебном году участвовать в ряде международных учений на море, в том числе совместно с военными флотами США, Великобритании и Франции, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны РФ.

Новый учебный год в Вооруженных силах (ВС) РФ начинается 1 декабря.

"Боевые корабли и подводные лодки ВМФ продолжат отрабатывать задачи в различных районах Мирового океана в составе группировок и одиночно. Запланировано участие кораблей ВМФ РФ в четырехсторонних международных военно-морских маневрах "ФРУКУС-2012", учениях НАТО "БАЛТОПС-2012", "ИОНЭКС-2012", а также в международных учениях поисково-спасательных сил "Болд Монарх-2012", российско-норвежских учениях "Помор-2012", международных учениях "Северный орел-2012", учениях "Римпак-2012", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Черноморский флот в 2012 году примет участие в очередной активации сил черноморской военно-морской группы "БЛЭКСИФОР".