Путин обсудил вопросы газа с «украинскими коллегами»

Премьер-министр России Владимир ПУТИН обсудил с «украинскими коллегами» вопросы энергетического сотрудничества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сам сообщил на заседании Президиума Правительства РФ.

«Я с украинскими коллегами сейчас обсуждал вопросы нашего энергетического сотрудничества», - сказал В.ПУТИН.

Он пригласил к себе министра энергетики России Сергею ШМАТКО для обсуждения этого вопроса.

Обращаясь к С.ШМАТКО, премьер сказал: «Зайдите после Президиума ко мне, доложите последние наши контакты и тот уровень, на котором мы сейчас находимся по известным вам проблемам».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. источник в правительстве Украины сообщил журналистам, что Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни. «Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник. При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

17 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что напряженные и сложные переговоры с российским «Газпромом» о согласовании цены на поставку газа в Украину продолжаются, однако говорить о результатах пока еще рано.