США страдает от острой нехватки рождественских елок

В ряде штатов на юге США небывалая засуха привела в этом году к острой нехватке рождественских елок.

Как сообщает ICTV, в Техасе и Оклахоме погибли почти 90% выращиваемых на специальных плантациях хвойных деревьев.

Засуха стала причиной серьезных финансовых проблем для фермеров на юге США.

Ожидается, что в этом году жители Техаса и Оклахомы получат рождественские елки из Канады и северных штатов США.