США страдает от острой нехватки рождественских елок
19:49, 29 ноября 2011Мир
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Из-за нневиденной засухи
В ряде штатов на юге США небывалая засуха привела в этом году к острой нехватке рождественских елок.
Как сообщает ICTV, в Техасе и Оклахоме погибли почти 90% выращиваемых на специальных плантациях хвойных деревьев.
Засуха стала причиной серьезных финансовых проблем для фермеров на юге США.
Ожидается, что в этом году жители Техаса и Оклахомы получат рождественские елки из Канады и северных штатов США.
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