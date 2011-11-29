WikiLeaks наградили за выдающийся вклад в журналистику

Австралийские журналисты присудили скандально известному интернет-порталу WikiLeaks премию "Уокли" (Walkley) за «выдающийся вклад в журналистику», передает агентство «Франс Пресс».

Церемония награждения победителя премией, которая иногда называется «австралийским Пулитцером», прошла 27 ноября поздно вечером в Сиднее. Жюри, состоявшее из независимых журналистов и фоторепортеров, особенно отметило деятельность WikiLeaks, направленную на публикацию в открытом доступе служебных документов американских дипломатов.

«WikiLeaks использовала новые технологии для того, чтобы пробраться в правительственное закулисье и высвободить лавину неудобной правды», - заявили представители организаторов премии на церемонии вручения.

Основатель скандального портала Джулиан АССАНЖ не смог приехать в Сидней, однако в заранее записанном видео, которое было показано на церемонии, поблагодарил организаторов премии за признание его детища победителем и назвал нынешние власти Австралии «трусливыми» за то, что они не встали на его защиту.

«Правительство показало свое истинное лицо в том, как оно реагировало на давление США на WikiLeaks. Австралийские журналисты отважны, австралийское население поддерживает нас, но Джулия ГИЛЛАРД - трусливый австралийский премьер-министр", - цитирует Д.АССАНЖА РИА «Новости».

В настоящее время Д.АССАНЖ, который является гражданином Австралии, ожидает вердикта лондонского Верховного суда относительно его апелляции, поданной на решение об экстрадиции в Швецию, где он подозревается в совершении ряда сексуальных преступлений, включая изнасилование.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В документах, выложенных на WikiLeaks 29 ноября 2010 года, содержатся, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. Как отмечается на сайте, более 250 тысяч опубликованных файлов - крупнейшая в истории подборка конфиденциальных документов, когда-либо оказывавшихся в открытом доступе.