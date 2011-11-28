В Беларуси введут комендантский час для подростков

В Беларуси будут установлены более строгие ограничения на пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующие поправки в некоторые законы по вопросам установления запрета на пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время приняли в первом чтении на сегодняшнем заседании депутаты Палаты представителей Национального Собрания Беларуси.

В частности, документ предусматривает ограничения для несовершеннолетних на пребывание в общественных местах в ночное время без взрослых: родителей, опекунов, попечителей и т.д. Так, детям в возрасте до 14 лет будет запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 6.00, а от 14 до 16 лет – с 23.00 до 6.00. Детей и подростков, которые находятся в общественных местах в это время без сопровождающих, милиция должна доставлять родителям или лицам, их заменяющим. При этом будет составляться соответствующий акт.

Кроме того, законопроект устанавливает административную ответственность родителей или лиц, их заменяющих, за неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в общественных местах в ночное время. Материалы по таким случаям будут рассматривать в комиссии по делам несовершеннолетних.

Выступая сегодня в парламенте перед принятием этого законопроекта, заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей СТУК отметил, что документ не противоречит Конвенция ООН о правах ребенка. Он подчеркнул, что законодательство многих стран предусматривает подобные запреты для несовершеннолетних. Например, в России с 2009 года лица в возрасте до 18 лет не могут посещать в позднее время предприятия общепита, где продаются спиртные напитки, и другие места.