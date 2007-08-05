В Петербурге изымается журнал с карикатурой на Путина (рисунок)

Из петербургских газетных киосков издательством изымается тираж городского журнала "Собака.RU", на обложке которого изображен человек, похожий на президента РФ Владимира Путина в виде олимпийского мишки. Как сообщает ИА REGNUM, также с интернет-портала издательства убрано изображение обложки номера, а с ротации на телевидении снят рекламный ролик.

В рекламном отделе "Собака.RU" данную информацию опровергли, заявив, что все это является "удачной PR-акцией".

Журнал "Собака.Ru" издается в Санкт-Петербурге с 2000 года.