В Польше развалилась правительственная коалиция

Партия "Самооборона" вышла из правящей в Польше правительственной коалиции. Решение о выходе принял политсовет партии в воскресенье, передает РИА «Новости».

За выход проголосовал 61 человек из 69 голосовавших. Кроме того, 67 участников голосования высказались за то, чтобы лидером партии и далее оставался Анджей ЛЕППЕР.

В воскресенье в Варшаве состоялось заседание политсовета партии, Национального совета "Самообороны" и парламентской фракции "Самообороны".

По мнению А.ЛЕППЕРА, правительственная коалиция была разрушена "решениями и действиями премьер-министра Ярослава КАЧИНЬСКОГО".

"Я должен считаться с тем, что КАЧИНЬСКИЕ (братья: Лех КАЧИНЬСКИЙ - президент Польши, Я.КАЧИНЬСКИЙ - глава правительства - УНИАН) объявили войну "Самообороне", - сказал бывший вице-премьер правительства А.ЛЕППЕР.

"Я готов к долгой борьбе и не сложил оружия. Я.КАЧИНЬСКИЙ пока выиграл битву, но войны не выиграл", - заявил А.ЛЕППЕР.