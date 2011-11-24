Белорусскому правозащитнику дали 4,5 года с конфискацией

Глава белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесь БЕЛЯЦКИЙ приговорен к 4,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщает белорусская служба Радио "Свобода", которое вело прямую трансляцию из зала суда.

Суд признал А.БЕЛЯЦКОГО виновным в неуплате налогов.

Точная сумма претензий к правозащитнику неясна, отмечает Лента.ру. Ранее сообщалось, что он не выплатил налоги на сумму 352,3 миллиона белорусских рублей (30,7 тысячи долларов), однако на суде, по свидетельству корреспондента радиостанции, прозвучала сумма в 721 миллион рублей (почти 63 тысячи долларов). Защита А.БЕЛЯЦКОГО отказалась комментировать исход дела, но уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Вынесение приговора А.БЕЛЯЦКОМУ сопровождалось криками "Позор!" в зале суда. На заседании присутствовали известная в Беларуси правозащитница Людмила ГРЯЗНОВА и правозащитники из других стран, бывший кандидат в президенты страны Владимир НЕКЛЯЕВ, а также послы нескольких европейских стран - всего более ста человек.

А.БЕЛЯЦКИЙ был арестован 4 августа 2011 года в Минске. В суде он отказался признать себя виновным и утверждал, что выдвинутое против него обвинение "не имеет логики". По словам правозащитника, деньги на его счетах за рубежом, заинтересовавшие правоохранительные органы, предназначались центру "Вясна", который был обозначен получателем на всех выписках по этим счетам.

В связи с этим А.БЕЛЯЦКИЙ ранее выражал уверенность в том, что его преследуют за правозащитную деятельность. Центр "Вясна", основанный в 1996 году, занимается правовой защитой граждан, популяризацией правовых знаний и поддержкой связанных с правозащитной деятельностью общественных инициатив.