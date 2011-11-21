В Испании победила оппозиционная партия

На состоявшихся в воскресенье в Испании досрочных парламентских выборах победила либеральная Народная партия.

Она получила абсолютное большинство в Законодательной палате и сможет в ближайшее время сформировать правительство, передает Радио «Свобода».

Помимо Народной партии, получившей 187 депутатских мандатов, успеха добились и коммунисты. Если в результате выборов 2008 года у них был лишь один депутат, то теперь будет 11. Считается, что к Компартии отошли голоса электората находившихся до сих пор у власти социалистов, потерпевших теперь поражение и получивших лишь 110 мандатов.

Главная задача партии-победительницы состоит в том, чтобы вывести Испанию из глубочайшего экономического кризиса, покончить с гигантским бюджетным дефицитом и безработицей, охватившей 22% трудоспособного населения страны.