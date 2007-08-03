Лукашенко: Москва ”надувает щеки” и хочет скупить всю Беларусь

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, комментируя конфликт с российским газовым монополистом ОАО "Газпром", заявил, что Россия стремится не только бесплатно прихватить некоторые белорусские предприятия, но и приватизировать всю республику.

А.ЛУКАШЕНКО напомнил, что его страна готова строить союз с Россией только на принципах равноправия, однако Москву, по его словам, это не устраивает. "Они там надувают щеки - дескать, это невозможно", - сказал президент.

Лента.ру напоминает, что в конце июля обострился конфликт вокруг поставок в Беларусь российского газа. По условиям контракта с "Газпромом", 23 июля республика должна была полностью рассчитаться с долгами за топливо, однако не нашла для этого средств. В ответ газовая монополия пообещала сократить поставки на 45 процентов.

Ранее "Газпром" повысил цену на топливо для Белоруссии более чем вдвое. Чтобы заплатить за поставки, республика продала России 12,5 процентов газораспределительной компании "Белтрансгаз". Кроме того, Минск планировал взять у России кредит в полтора миллиарда долларов, однако об этом стороны так и не договорились.

Между тем, 2 августа А.ЛУКАШЕНКО заявил, что республика расплатится с "Газпромом" в ближайшие дни, взяв необходимую сумму из резервного фонда.