Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Каире

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов в Каире, которые пытались пробиться к зданию МВД.

Как передает РИА Новости, машины "скорой помощи" увезли несколько человек, получивших ранения резиновыми пулями. Также несколько человек были госпитализированы в результате "удушения слезоточивым газом".

Демонстранты захватили и сожгли принадлежавший МВД автомобиль, который предназначался для перевозки заключенных.

Полицейских закидывали камнями, которые участники демонстраций добывали, разбирая мостовую на площади Тахрир.

Всего на площади Тахрир и на прилегающих улицах было несколько тысяч человек, не принадлежащих к каким-либо определенным партиям.

В пятницу египетские исламисты организовали самую крупную за последние месяцы акцию протеста, которая прошла под лозунгом "Пятница защиты демократии". Основным ее требованием была передача власти от военных гражданскому руководству.

Большинство демонстрантов покинули площадь еще накануне вечером в соответствии с решением организаторов протеста. Однако порядка 200 человек заявили о проведении бессрочной акции протеста вплоть до выполнения их требований. В частности, в центре площади обосновались молодые люди, утверждавшие, что они пострадали от действий полиции во время народного восстания в начале года, однако так и не получили обещанных компенсаций.

В субботу утром полицейские насильно выдворили демонстрантов за пределы площади, задержав несколько человек, оказывавших наиболее ожесточенное сопротивление.

Однако затем сотни человек вернулись на площадь и принялись закидывать полицейских камнями.

Чтобы избежать применения оружия, стражи покинули площадь и заняли позиции на прилегающих улицах. Однако демонстранты продолжали атаковать стражей порядка.

Уже известно о десятках пострадавших с обеих сторон. Полиция восстановила полный контроль над площадью Тахрир, однако группы демонстрантов продолжали собираться в разных районах египетской столицы.