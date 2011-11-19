США еще не решили, будет ли в Сирии гражданская война

По мнению госсекретаря США Хиллари Клинтон в случае укрепления сирийской оппозиции, в республике вполне может вспыхнуть гражданская война.



"Я думаю, что там может начаться гражданская война между правительственными силами и оппозицией, которая будет иметь четкую цель, будет хорошо вооружена и хорошо проспонсирована. Особую, если не ведущую, роль в ней сыграют перебежчики из числа военных. Мы уже видим это, и стоит отметить, что нам это не нравится потому, что для нас важны мирные протесты и оппозиция, воздерживающаяся от насилия", - цитирует заявление Х.Клинтон агентство Синьхуа.



Вместе с тем, она обвинила президента Башара Асада в провокациях, подчеркнув, что это его действия "заставляют народ брать в руки оружие".



Комментируя работу Лиги арабских государств, Х.Клинтон отметила большие усилия, которые, по ее мнению, организация прикладывает для прекращения насилия в Сирии. "Я считаю то, что сделала ЛАГ, те заявления, которые озвучила Турция, для общества и для правительства значат гораздо больше, чем мы, наблюдающие за всем со стороны, можем понять", - добавила она.



Слова Х.Клинтон пришлись в противовес заявлениям пресс-секретаря Государственного департамента Марка Тонера, замечает РосБизнесКонсалтинг, который в своей речи он отверг возможность перерастания сирийского противостояния до уровня гражданской войны, так как США не желают видеть дальнейшую милитаризацию.



