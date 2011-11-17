Российский сенатор предлагает создать суд по правам человека

Член Совета Федерации России Александр ТОРШИН предлагает создать в Содружестве Независимых Государств суд по правам человека.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.ТОРШИН сказал вчера в Госдуме в ходе круглого стола «За Союз».

«Хотел бы высказать идею создания суда по правам человека СНГ»,- сказал А.ТОРШИН.

Он отметил, что интересы рядового человека должны быть поставлены во главу угла.

«Европейский суд по правам человека - эффективный инструмент, но не все страны в нем участвуют, и граждане многих государств СНГ не могут туда обратится. Кроме того, сегодня многим гражданам на пространстве СНГ Европейский суд по правам человека не доступен, поскольку судиться в Европе – дело дорогое», - отметил А.ТОРШИН.

По его словам, создание Евразийского союза - это «практическая задача». Приоритетным направлением в этой работе является «формирование единого правового пространства», отметил он.

А.ТОРШИН считает, что суда по правам человека СНГ мог бы рассматривать дела не 7 лет, как ЕСПЧ, а гораздо быстрее. Причем судопроизводство такой суд будет вести на русском языке, и поэтому не нужно будет большого количества переводчиков.