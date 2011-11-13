Партия Берлускони не поддержит нового премьера

Давний соратник ушедшего в отставку с поста премьер-министра Италии Сильвио Берлускони глава национально-консервативной партии "Лига Севера" Умберто Босси заявил, что его партия пока не готова поддержать правительство во главе с Марио Монти - вероятным преемником С.Берлускони на посту премьера, передает Associated Press.

У.Босси уже сообщил президенту страны Джорджио Наполитано, что "Лига Севера" не поддержит кандидатуру М.Монти, пока тот не представит внятную программу по выводу итальянской экономики из кризиса. "Пока мы говорим нет", - отметил У.Босси, добавив, что "Лига Севера" будет решать вопрос поддержки нового правительства, исходя из обнародованной кандидатом программы.

Сегодня в Италии начались консультации о составе нового правительства страны. Ожидается, что они продолжатся до сегодняшнего вечера, после чего Дж.Наполитано может обратиться к бывшему еврокомиссару и вероятному преемнику С.Берлускони на посту премьера М.Монти с поручением сформировать новое правительство.

Перед новым премьер-министром будет стоять задача по формированию новой администрации, способной справиться с растущим долговым кризисом в стране.

Государственный долг Италии составляет астрономические для еврозоны 1,9 трлн евро, а очень медленный рост национальной экономики повышает риск финансовой катастрофы. Тем не менее ситуация для государства не столь критична, как, например, для Греции, поскольку Италия может похвастать первичным профицитом бюджета: расходы государства не превышают его доходы, кроме расходов по обслуживанию долга, замечает РосБизнесКонсалтинг.

В Италии рассчитывают, что новый кабинет будет сформирован к открытию фондовых рынков в понедельник.