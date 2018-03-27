Аббревиатуру ГУАМ предложил американский генерал?

ГУАМ-таки оживает?

Один опытный МИДовский чиновник, десять лет назад имевший непосредственное отношение к созданию ГУАМ, рассказал его занимательную предысторию. Якобы после одного саммита СНГ Леонид Кучма почувствовал, что, хоть и с оглядкой на Россию, но к Украине, как к центру влияния, проявляют внимание лидеры и Грузии, и Молдовы, и Азербайджана, и Узбекистана. Леонид Данилович подумал, что неплохо бы было как-то закрепить эту «позиционную близость». Он якобы даже дал поручение МИДу написать такую речь, мол, «чтобы дружить побольше», не имея в виду в тот момент ничего конкретного. Потом в Брюсселе был некий международный ланч с участием нынешних стран-участниц, где Кучма предложил поискать «более тесные формы сотрудничества». И присутствовавший там американский генерал радостно воскликнул: «Yes, я даже знаю название вашему будущему союзу, по первым буквам стран – ГУАМ». Достоверность этой истории можно оспаривать, даты нужно перепроверять, но она кажется и символической и поучительной. Во-первых, потому сейчас, спустя десять лет, говоря о ГУАМе, его так или иначе противопоставляют СНГ. И во-вторых, потому, что его создание напрямую связывают с интересом Америки.

Какими были эти десять лет - общеизвестно. Россия была недовольна новым образованием, ГУАМ хоть и провел пару саммитов, но в итоге снискал репутацию неэффективной организации. Однако после Помаранчевой революции, когда Америка снова проявила интерес к этому образованию, а Виктор Ющенко заявил о принципиальной позиции в Приднестровском конфликте, эксперты заявили, что у него появился шанс.

В марте т.г. российские издания, приводя самые разные резоны, высказывали сомнения в жизнеспособности ГУАМ, мотивируя это тем, что интересы входящих в ГУАМ государств, их экономический и политический вес на постсоветском пространстве и в мире сильно разнятся, что позиция правящих господствующих элит подвержена постоянным колебаниям. И, наконец, что страны ГУАМ различаются между собой не только величиной территории, экономическим потенциалом, но политикой и национальным интересом, имеют разные ориентиры и цели. В общем внешнеполитические эксперты России не верили, ни что ГУАМ возродится, ни тем более, что он способен стать альтернативой СНГ.

Вряд ли прошедший в Киеве Саммит можно считать победой стран-участниц ГУАМ, но определенно его проведение и высказывание первых лиц стран – участниц внушают оптимизм. Очевидно, что создание этого регионального объединения проходит под патронатом США. Уже в первый день посольство США приветствовало создание "Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ" (так сейчас переименовали этот союз - УНИАН) с секретариатом в Киеве и пообещали поддержку. А министры стран-участниц поблагодарили Штаты за предоставление технической и консультативной помощи организации. Заметив при этом, что евроатлантическая совещательная группа, созданная после Кишиневского саммита ГУАМ 2005 года и поддержанная США, доказала свою эффективность и полезность в помощи реализации рамочной программы США.

«Обмен высокопоставленными колкостями»

Главы государств - участников демонстрировали единство и отпускали легкие колкости в адрес своего некогда стратегического партнера. Например, президент Молдовы Владимир Воронин сообщил, что парламент Молдовы в ближайшее время рассмотрит возможность выхода из СНГ. О низком КПД Содружества, заявил и Президент Украины Виктор Ющенко. Президент Азербайджана Ильхам Алев о бесполезности СНГ не высказывался, но заметил, что в трех из четырех стран-членов ГУАМ нарушена территориальная целостность и стороны, которые это сделали, не подвергаются ни международному осуждению, ни общественному осуждению, в отношении них не применяются какие-либо санкции.

Конечно, дружба против кого-то вряд ли может считаться достойным мотивом для интеграции. Но в повестке саммита ГУАМ была и «экономическая составляющая». Президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что организация ГУАМ может быть использована для поставок энергоносителей в Европу. "Азербайджан владеет уникальной добычей нефти, Украина владеет уникальными возможностями транзита. Почему бы эти усилия не объединить?", - спрашивал украинский Президент. Днем позже Ильхам Алиев заявил, что энергетический фактор будет доминировать в отношениях между странами-членами ГУАМ. Господин Алиев подчеркнул, что на сегодняшний день Азербайджан пересматривает свою энергетическую политику. "Она уходит из регионального контекста и переходит в контекст глобальной политики и в этом направлении мы активно сотрудничаем со странами-членами ГУАМ и намерены продолжать это сотрудничество в будущем", - пояснил он. Пока российские парламентарии и чиновники говорили о сомнительной экономической эффективности ГУАМ, президент Грузии участвовал в винной презентациии заявлял, что Грузия вдвое увеличит поставки вина в Украину. А Президент Украины Виктор Ющенко объявлял, что режим свободной торговли между странами-членами "Организации за демократию и развитие - ГУАМ" заработает через месяц.

Параллельно проходило «раскручивание» ГУАМ в других направлениях. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что даже в случае развала ГУАМ правоохранительные органы Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины продолжат сотрудничать. Отечественные аналитические центры заявили, что готовы оказывать долгосрочную аналитически-совещательную поддержку институтов ГУАМ для приведения их в соответствие с международными стандартами.

Перспективы и риски

Украинские политологи, впрочем, не прогнозируют очень светлое и безоблачное будущее ГУАМ. Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента": Саммит поставил проект ГУАМ на официальную международно-правовую базу. Это попытка легализовать эту организацию и придать ей официальный юридический статус. Во-вторых можно и нужно использовать эту площадку для регионального лидерства. Но это пока намерения, которые нужно реализовать. Примерно в одно время с реализацией ГУАМ началась реализация трубопровода Одесса-Броды. В судьбе этих проектов много общего. ГУАМ - это труба, которую нужно наполнить в политическом смысле этого термина. ГУАМ заявлен, как организация экономического развития. И чтобы этот потенциал реализовался, там должны быть страны либо из Центральной Азии, либо Турция. Не будет этого, с одним Азербайджаном ГУАМ не вытянем. Два процента приходится на экспорт Украины в эти страны и полпроцента на импорт. Вот вам весь потенциал. И еще одна аналогия, которая важна для оценки перспектив ГУАМ. ГУАМ рождается в контексте, в подтексте и под проклятьем СНГ. Он рискует повторить судьбу СНГ. ГУАМ создавался как проект Вашингтона, как некая фракция внутри СНГ. Если и дальше реализовывать эту линию, это бесперспективно и ничего не принесет, СНГ не будет разрушено и ГУАМу ничего не даст. Для сотрудничества нужно искать реальные экономические проекты, и проекты в сфере региональной безопасности. Если ГУАМ будет развиваться как фракция, координация общих интересов и потребностей в рамках СНГ, не противопоставляя себя СНГ, проблем не будет. Но если будет антироссийская риторика - пользы для ГУАМ не будет.

Андрей Ермолаев, директор центра социальных исследований «София»:

Все крупные региональные интеграционные проекты, Евросоюз, новое Евразийское общества и другие крупные проекты входят во вторую фазу макрорегиональной интеграции, переходя от торгашеских союзов к региональному разделению труда, структурированному, институционально обеспеченному. Украина в этих условиях оказывается вне игры. Она не участвует ни в одном региональном разделении труда. ГУАМом она создает торговый союз, что написано в Уставе. Это ни хорошо, и не плохо, это – никак. Украина - самое сильное государство в этом союзе. Это – козырь, но не аргумент, козырь не всегда бьет. Проблема этого союза: они все реципиенты, инвестиций, геоэкономических заказов и перспектив. В составе этого союза нет ни одного заказчика геоэкономических проектов, есть только провайдеры и потребители инвестиций. Для Украины ключевой вопрос – четвертая волна европейской интеграции, которая тесно будет связана с судьбой Черноморья и Средиземноморья. И по большому счету, ставку нужно делать на создание регионального разделения труда в рамках Черноморского экономического сотрудничества. Организация сложная, там участвует Россия, которая переигрывает нас по всем планкам. Но ЧЭС - геостретегический партнер ЕС. Если мы собираемся в Европу, то мало двигаться, создавать региональные проекты, необходимо увидеть место и роль украинской индустрии нашей восточной элиты в новой европейской структуре. ГУАМ - это классная игрушка, красивая, но очень дорогая и не очень эффективная.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова:

Итоги саммита оказались более оптимистичными, чем ожидалось. И принятый пакет документов, и те заявления о возможности присоединения новых стран к ГУАМ, указывают на возросший интерес к ГУАМ. Есть необходимость поиска формулы регионального взаимодействия и вопрос в формах. Более оптимальным, по-моему, было бы строить сначала фундамент, а потом крышу. Сначала создать секторальное взаимодействие, энергетические проекты, обеспечить их безопасность, а потом говорить о политической составляющей проекта. Надеюсь, что экономическая составляющая по транспортировке энергоносителей не отстанет от других задач, которые носят скорее политический характер. В ГУАМ стран - участниц привлекает достаточно демократическая процедура существования организации. Ведь созданы равные условия по влиянию на развитие организации. Украина, имея офис ГУАМ в Киеве, готова предоставить должность ее руководителя представителю другой страны. Это объединение существенно отличается от подходов, которые существуют в СНГ и ЕЭП. По природе создания и функционирования ГУАМ больше похожа на объединение центрально-европейских стран. Но внутри четверки недостаточно ресурсов для развития организации. Только в случае поиска внешних ресурсов и расширения этой ГУАМ за счет стран-членов ЕС может придать реальный импульс развитию. Лидирующая роль Украины свидетельствует о наступательной внешней политике нашей страны, но нужно просчитывать риски и на российском направлении и искать адекватные ответы. А эта часть работы ведется недостаточно.

Маша Мищенко