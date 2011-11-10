Улучшились отношения Украины и Румынии

00:57, 10 ноября 2011
Мир
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Версия министра

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО констатирует улучшение отношений между Украиной и Румынией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, комментируя визит в Украину министра иностранных дел Румынии Теодора БАКОНСКИ в течение 9-10 ноября.

«Мы осуществили ряд шагов, которые позволяют нам говорить о том, что есть тенденции к существенному улучшению отношений между нашими государствами», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

В то же время он отметил, что в Румынии действуют общественные организации, которые озвучивают заявления, не отвечающие дружественному стилю двусторонних отношений.

По словам министра, Украина исходит из того, что эти заявления не являются официальной позицией Румынии.

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