Блогера обвинили в пропаганде джихада
02:06, 08 ноября 2011Мир
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Суд займет несколько месяцев
В германском городе Кобленц предъявлено обвинение блогеру-мусульманину в поддержке террористической организации. По данным следствия, он помогал интернет пользователям находить вызывающие ужас видеосюжеты, на которых были изображены эпизоды казней, осуществляемых «Аль-Каидой».
Родившийся в Сирии и с 1990-го года живущий в Германии 25-летний студент вел форум в интернете и являлся одним из основных пропагандистов джихада в Германии.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на ДПА, обвиняемый отказался от дачи показаний. Ожидается, что судебный процесс по этому делу продлится несколько месяцев.
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